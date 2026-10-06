En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Emocionados por el Fútbol - Podcast

Martes 6 de Octubre de 2026

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EMOCIONADOS POR EL FÚTBOL

La desbordante pasión por el fútbol y la decisión a la hora de nombrar un hijo.

Noticias del Mundo:

Bolsonaro saborea el regreso de la ultraderecha a Brasil - Pedro Sánchez adelante elecciones - Sheinbaum cruza a Kuri por la academia - Trump y su golfo - Nobel de Medicina - Complicado para Lula - Después de una goleada - Pelotazo en la cara.

Historias Desintegradas:

Homenaje a famosos jugador francés - Nombres de equipos y jugadores - Te llamarás Djorkaeff - Chelsea me gusta - Colonia Libertad - Clase Turista - El rock en Tarija - Dos décadas de música - Hagamos un documental - Burro percherón de Hermosillo - Comida TexMex - Conduciendo por el pueblo - Duraznos chilenos - La retroexcavadora - La geodiversidad - Rocas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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