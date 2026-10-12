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El Nobel de la Paz No! - Podcast

Lunes 12 de Octubre de 2026

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EL NOBEL DE LA PAZ, NO!

Una jueza sudafricana acaba con la ilusión de Trump de ganar el Nobel de la Paz.

Noticias del Mundo:

El Nobel de la Paz para Navi Pillay - Trump siempre no - Huracán amenaza sur de USA - Conversaciones de paz - Terremoto en Panamá - Los regaños de Sheinbaum - El 12 de Octubre - Desde New York City.

Historias Desintegradas:

Leche de Tigre - Versión peruana y boliviana - Ganó la dulce - La pulsera de terciopelo - Miedo a los animalitos - Arte y artistas - Defraudados por la subjetividad - Las ceibas - Entre Argentina y Chile - Academia de chilenis - La Virgen del Pilar - Zaragoza y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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