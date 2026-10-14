PASTEL ESPECIAL

SHOW 6413 DESCARGAR SHOW

La experiencia sensorial de un pastel que vivió toda una aventura.

Noticias del Mundo:

No la rompan - Tregua energética - Las Vegas inundada - Ecuador y las lluvias - El T-Mec no se termina - El pescador, las hermanas y la abuelita norteña - Megan Fox emprendedora.

Historias Desintegradas:

Los dos pasteles - Fiesta universitaria - El mejor escondite - Flan y arroz con leche - Mamá se siente genial - Descargando colchones - El chilango que no llegaba - En medio del bulevar - Sin acuerdo con el tránsito - Un vato cagado - Gracias a mi inglés - Concurso en la radio - Día Mundial de la Costurera - Defensores de Ucrania y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast