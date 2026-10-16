En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Tomamos Manhattan - Podcast

Viernes 16 de Octubre de 2026

SHOW 6415  DESCARGAR SHOW

TOMAMOS MANHATTAN

Recorriendo el corazón de la ciudad de Nueva York.

Noticias del Mundo:

Nueva York y los barrios - Historia y presente - La receta del cocktail de la ciudad - Las teorías - Trepando el Empire State.

Historias Desintegradas:

Victoria radiofónica - Tengo los tickets - Toda la gloria para Air Supply - Un comercial en el Azteca - Maltrato de la producción - La bruja de las cinco letras - Aquella cantina en Zacatecas - Mermelada de fresa - Inundación de sabor - Las pelis de Adam - Cómico amargado - Gracias a la anestesia - La columna vertebral - Día Mundial de la Alimentación - La Pampa Argentina y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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