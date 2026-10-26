En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Ganó Lula - Podcast

Lunes 26 de Octubre de 2026

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GANÓ LULA

Las elecciones de Brasil se convirtieron en el campo de batalla cultural entre la derecha y la izquierda internacional.

Noticias del Mundo:

Elecciones en Brasil - Segunda Vuelta - Ganó Lula por el 52%. - Israel acorrala Cisjordania - Messi premio Princesa de Asturias - El chupetón de Milei - Noticias enloquecidas - Los gritos entre Claudia y Maru.

Historias Desintegradas:

Hay que estudiar - Sueños modificados - Cosechando el banano - Departamento de certificaciones - Un punto en Puerto Rico - Los motos de la playa - Falla en la lecto-comprensión - La psicología me abraza - Desde las adicciones - Casi de todo - Dados vuelta - Los pajaritos - Efectos secundarios - Los Beatles - Prevenir quemaduras - Suegras - Leche boliviana y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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