En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||

Los Pájaros - Podcast

Martes 27 de Octubre de 2026

SHOW 6422  DESCARGAR SHOW

LOS PÁJAROS

Como en una película de terror mi cuerpo comenzó a cubrirse de ronchas y la comezón era insoportable.

Noticias del Mundo:

Papa confirmado - El puente a China - Maestros Bolivianos - Diésel Ruso para USA - La agradable María Corina Machado - Suben las golosinas en Halloween - Después de la victoria de Lula - Gran fiesta de disfraces.

Historias Desintegradas:

Las aves fueron salvadas - El fumigador - Ácaros de pájaros - La envoltura - Líquido amniótico - Parto acuático - Invitada a un concierto - Francés colapsando - Todo un nombre - La telenovela de las tías - Veinte años buscando - La marca de la gorra - Nuestras amadas mascotas - Patrimonio audiovisual - Correctores de texto - Queso parmesano - Gatos negros y más...

 

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast

Escuchar ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en iTunesECDQEMSD en YouTube PodcastApp ECDQEMSD AndroidECDQEMSD en CastBoxECDQEMSD en IvooxECDQEMSD en iHeartRadioECDQEMSD en Audioboom
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

EN CASO DE QUE EL MUNDO
SE DESINTEGRE ® © Copy 1998 / 2026
Trans Producciones todos los derechos reservados