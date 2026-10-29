RITUALES PELIGROSOS

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Halloween se siente en el aire y las historias de terror se hacen presentes.

Noticias del Mundo:

Choque de trenes en Toledo España - Israel no define - Bolsonaro llegó a Miami - La batalla Estados Unidos vs Cuba en la Asamblea General - Prohíben disfraces de Noche de Brujas en Sinaloa - El gore metal de Guanajuato.

Historias Desintegradas:

Trabajo en un tabledance - Santería y rituales - La peda post laboral - Poseída - Un agnóstico espantado - El misterioso bar de Oaxaca - Speakeasy real - Apuesta de caballos - Una actuación admirable - Situaciones del capitalismo tardío - Días luminosos y días oscuros - Admiración y respeto - Día del Gato y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast