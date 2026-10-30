En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Halloween - Podcast

Viernes 30 de Octubre de 2026

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HALLOWEEN

Se acerca la noche más esperada por fantasmas, brujas y calabazas iluminadas.

Noticias del Mundo:

Adiós a Cuauhtémoc Cárdenas - Bombazo en una estación de tren de Ucrania - Piden investigar a partidos árabes - Descubren planeta enano - Más allá de Plutón - El niño estrella - Llamado al 911 - Robot infractor.

Historias Desintegradas:

Mañana es Noche de Brujas - Historias de terror real - El vecino siniestro - Me gusta tu maestra - En las plantaciones - El alma envenenada - La caída - El muertito - La singularidad - Bacterias para la mega inteligencia - Orbes danzantes - El eclipse del 91 - Evitando las aves - Las estrujadas - Caramelos de maíz - Fisicoculturistas del mundo y más...

HALLOWEEN

Afortunadamente los buenos recuerdos resisten. Bailan los fantasmas. Llega Halloween.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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