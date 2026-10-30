||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6425 DESCARGAR SHOW
Se acerca la noche más esperada por fantasmas, brujas y calabazas iluminadas.
Noticias del Mundo:
Adiós a Cuauhtémoc Cárdenas - Bombazo en una estación de tren de Ucrania - Piden investigar a partidos árabes - Descubren planeta enano - Más allá de Plutón - El niño estrella - Llamado al 911 - Robot infractor.
Historias Desintegradas:
Mañana es Noche de Brujas - Historias de terror real - El vecino siniestro - Me gusta tu maestra - En las plantaciones - El alma envenenada - La caída - El muertito - La singularidad - Bacterias para la mega inteligencia - Orbes danzantes - El eclipse del 91 - Evitando las aves - Las estrujadas - Caramelos de maíz - Fisicoculturistas del mundo y más...
Afortunadamente los buenos recuerdos resisten. Bailan los fantasmas. Llega Halloween.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.