COSA DE HOMBRES

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Un test vocacional donde reinó la confusión y todo fue caótico.

Noticias del Mundo:

Perdió Trump - Victorias demócratas - Efectos de la derrota republicana - El control de las cámaras - Inundación en Galápagos - Pastillas para el triunfo opositor.

Historias Desintegradas:

El secretario - Dibujando en el aula - Visita al psicólogo - La desilusión - Un equipo de la B - La gata sindical - Revolución felina - Masticando plástico - Gastos veterinarios - Modo Depeche Mode - Recorrido discográfico - Conciencia de Tsunamis - Lengua romaní - En Brasil hablan Portugués - Primer grito independentista centroamericano y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast