En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Cosa de Hombres - Podcast

Jueves 5 de Noviembre de 2026

SHOW 6429  DESCARGAR SHOW

COSA DE HOMBRES

Un test vocacional donde reinó la confusión y todo fue caótico.

Noticias del Mundo:

Perdió Trump - Victorias demócratas - Efectos de la derrota republicana - El control de las cámaras - Inundación en Galápagos - Pastillas para el triunfo opositor.

Historias Desintegradas:

El secretario - Dibujando en el aula - Visita al psicólogo - La desilusión - Un equipo de la B - La gata sindical - Revolución felina - Masticando plástico - Gastos veterinarios - Modo Depeche Mode - Recorrido discográfico - Conciencia de Tsunamis - Lengua romaní - En Brasil hablan Portugués - Primer grito independentista centroamericano y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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