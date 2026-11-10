En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Misterio de la Ciencia - Podcast

Martes 10 de Noviembre de 2026

SHOW 6432  DESCARGAR SHOW

MISTERIO DE LA CIENCIA

Algo había cambiado en el laboratorio, un sorprendente ser aparecía de la nada.

Noticias del Mundo:

El Papa en Argentina - Marco Rubio y la guerra con Irán - Eisenkot forma gobierno - El CEO de Nvidia y la amante china - El hijo de Bucaram - Los Picasso del restaurante.

Historias Desintegradas:

Círculos científicos - Generación espontánea - El insecto perfecto - Los ácaros de Crosse - Ricos entre la ciencia y el arte - El escándalo periodístico - Amenazas por jugar a Dios - La birriería de Villa Hidalgo Jalisco - Y su esposa? - Clave de circulación - Nos picó la araña - La salteña boliviana - Icono gastronómico - Departamento de Potosí - Hachico, el perro fiel y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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