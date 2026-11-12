EL CLUB DEL PANTANO

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La maravillosa historia del Vallvidrera Curling Club en un pantano catalán.

Noticias del Mundo:

El Papa se despidió de Argentina y llegó a Perú - Huelga en España - Frenan Juicio contra Secretario de Defensa - Militar acusado de espionaje - El caso Nvidia - El bunker del ex presidente - El escarabajo de los Twenty One Pilots.

Historias Desintegradas:

Una fina capa de hielo - Curling llanero - Vermú y esperanza - Animales gigantes - Extinción por orden de tamaño - Competencia de pastón - La cuarta migración - La manzana de Adán y Eva - Los sobrenombres de los clubes argentinos - Homenaje a Osvaldo Bayer - Los pueblos del bajío - Libros mexicanos - Sor Juana Inés de la Cruz y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast