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Después de una temporada en la Tierra regresamos al espacio para seguir orbitando.
Noticias del Mundo:
La vuelta a la Nave María Tijuana - Todo los aviones a tierra - Falla en las comunicaciones - Miles de vuelos cancelados - El Papa en Perú - La caravana mexicana - El sable láser de Darth Vader - La aventura canadiense.
Historias Desintegradas:
El secreto de Maná - El día de la boda - Luna de Miel - Chofer de silla de ruedas - Campeonato de chistes - Cerdos en libertad - Animales limpios y ordenados - Fallas en la reencarnación - Entre química y psicología - Día de la Revolución Mexicana - Baile Flamenco - La cetrería- Gastronomía mexicana - Fast Food y más..
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.