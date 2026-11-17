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Después de una temporada en la Tierra regresamos al espacio para seguir orbitando.

Noticias del Mundo:

La vuelta a la Nave María Tijuana - Todo los aviones a tierra - Falla en las comunicaciones - Miles de vuelos cancelados - El Papa en Perú - La caravana mexicana - El sable láser de Darth Vader - La aventura canadiense.

Historias Desintegradas:

El secreto de Maná - El día de la boda - Luna de Miel - Chofer de silla de ruedas - Campeonato de chistes - Cerdos en libertad - Animales limpios y ordenados - Fallas en la reencarnación - Entre química y psicología - Día de la Revolución Mexicana - Baile Flamenco - La cetrería- Gastronomía mexicana - Fast Food y más..

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast