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Inicia el campeonato donde los pobladores de pueblos feos pelean por un lugar en la final.

Noticias del Mundo:

Sheinbaum pidió un panda - Encuentro chino - Los Libertarios y las internas - Citan a Huang a declarar - El Hombre Radioactivo - El robo del oro.

Historias Desintegradas:

No hay pueblos feos, solo desacomodados - Divisionales del torneo - Hoy nos dedicamos al Bajío - Verano en Mexicali - Sobrenombres de equipos de fútbol - Panzas verdes y fieras - La academia boliviana - Sin traición - El cuerpo extraño - Al ver mezcal - Arte islámico - Día de la independencia de Marruecos y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast