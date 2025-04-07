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El día después de los aranceles impuestos por Trump a todo el planeta el mundo amaneció diferente.

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ARANCELANDIA

Ahí estaba con sus tablas. No las de los diez mandamientos sino la de los porcentajes de aranceles.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast