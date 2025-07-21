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El Príncipe Durmiente - Podcast

Lunes 21 de julio de 2025

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EL PRÍNCIPE DURMIENTE

Una historia digna de Las Mil y Una Noches que se mezcla con las noticias.

Noticias Del Mundo:

Veinte años en coma - La historia de un príncipe - Trump y el chantaje - Drusos y Beduinos - Escándalo en Tailandia - Milei y las listas - Argentina en el Día del Amigo.

Historias Desintegradas:

El tren no se detiene - Pactos con el Diablo - Los dedos de Tony Iomi - Metal accidental - Pink Floyd dado vuelta - Los Beatles lo hicieron antes - Los Furbys y la seguridad nacional - Localización de terremotos - Detector de mentiras - Programando la tortuguita - Los perros del mundo - Un gazpacho en Andalucía - Veterinarios venezolanos y más...

EL PRÍNCIPE DURMIENTE

El mundo fue cambiando y el príncipe en su inconciencia era preservado.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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