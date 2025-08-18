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Trump y Putin en un encuentro express que dejó más de lo que aparentó.

Noticias Del Mundo:

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Historias Desintegradas:

El primer hit - Lo difícil del segundo - Cambio de vida - En la carretera - Una nueva etapa - La Resistencia ecológica - Turistas franceses - Pagando multas - Los ropa prestada - Curada en la India - Cúrcuma y endoscopía - Alumnos mal criados - Famosos de Zoom - La virgen de El Rayo - Incendios forestales - Solidaridad chilena y más...

ALASKA

Dos potencias representadas. Una base aérea y un protocolo estricto. El reparto mundial.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast