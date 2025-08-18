En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Alaska - Trump Putin Express - Podcast

Lunes18 de agosto de 2025

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ALASKA

Trump y Putin en un encuentro express que dejó más de lo que aparentó.

Noticias Del Mundo:

Encuentro en Alaska entre Putin y Trump - Elecciones Bolivia 2025 - Zelenski visita Washington - Lo que quedó del estreno Aterrizaje Colombia.

Historias Desintegradas:

El primer hit - Lo difícil del segundo - Cambio de vida - En la carretera - Una nueva etapa - La Resistencia ecológica - Turistas franceses - Pagando multas - Los ropa prestada - Curada en la India - Cúrcuma y endoscopía - Alumnos mal criados - Famosos de Zoom - La virgen de El Rayo - Incendios forestales - Solidaridad chilena y más...

ALASKA

Dos potencias representadas. Una base aérea y un protocolo estricto. El reparto mundial.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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