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Píntalo de Negro - Podcast

Lunes 25 de agosto de 2025

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PÍNTALO DE NEGRO

La perversa decisión por la que la administración Trump decidió pintar el muro de negro.

Noticias Del Mundo:

Un muro más caliente - Violencia en Colombia - Fuego en Europa - Coimas argentina - Preparamos un Whisky Sour - Tatuados.

Historias Desintegradas:

Versiones de migrantes - Lejos de donde nací - Los malos tiempos - Reconstruirse - El bateo a izquierda - Viruta y Capulina - Palabras protectoras - Una vida en la empresa - Foto del anuario - Peluqueros y barberos - Luis IX de Francia - Ramen - Banana Split - Besémonos con maquillaje - Hablando Guaraní - Uruguay celebra y más...

PÍNTALO DE NEGRO

Dijo Donald Trump; y no, no estaba cantando una canción de los Rolling Stones.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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