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Tensión con la elección del número central del medio tiempo del próximo Super Bowl.

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LA LÓGICA DE UN BAD BUNNY

Año de las persecuciones y deportaciones masivas de latinos: que cante el boricua que debió tirar más fotos allá en su isla.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast