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La Lógica de un Bad Bunny - Podcast

Lunes 06 de Octubre de 2025

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LA LÓGICA DE UN BAD BUNNY

Tensión con la elección del número central del medio tiempo del próximo Super Bowl.

Noticias Del Mundo:

ICE a la final de la NFL - Negociando la Paz en Gaza - El año de Claudia Sheinbaum - Fiesta morenista - El Trump Checo - Todos los espectáculos del Super Bowl - La policía de Manchester.

Historias Desintegradas:

Las managers - Cadenas de hamburguesas - Las trenzas de Melinda - El que asa la carne - Summer Time - Aquí nadie renuncia - Sueños persecutorios - No puedo volar - Nuestras mascotas - Pollito de colores - Entre balas y explosiones - Semana del Espacio - Vegetarianos del mundo - Geodiversidad y más...

LA LÓGICA DE UN BAD BUNNY

Año de las persecuciones y deportaciones masivas de latinos: que cante el boricua que debió tirar más fotos allá en su isla.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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