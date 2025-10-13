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La insistencia de Donald Trump no hizo efecto en el comité del Nobel, pero para que no se enoje tanto se lo dio a Corina Machado, líder opositora venezolana.

Noticias Del Mundo:

Nobel para Corina - Trump y sus berrinches - Paz en lo que queda de la Franja de Gaza - Chau Dina Boluarte - Perú y sus presidentes - Gran Posada Desintegrada León Guanajuato 2025 - Galeón hundido en Puerto Vallarta.

Historias Desintegradas:

Los hilos del poder - Causas determinantes - Arte política y negocio - Perdí mi pitch - Punk se hace - Confesiones de Tim Burton - El desgaste - Viendo para el ciprés - Mesitas del Colegio, Colombia - Cuates en la cocina - Speedy González - Regia y yucateca platicando - Cacahuate o Maní para todos - Días sin sostén - Psicólogos argentinos - Azúcar cubana y más...

NOBEL DE LA PAZ INMADURO

Donald Trump esperaba pacientemente su premio. Así, cruzado de brazos, sentado y ensayando agradecimientos.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast