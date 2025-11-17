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El país sudamericano vota presidente con una segunda vuelta en el horizonte que enfrentará a izquierda y derecha.

Noticias Del Mundo:

Jara vs Kast a segunda vuelta - Diciembre define presidente en Chile - Victoria de Bezos sobre Elon - Sigue la campaña - Semana de la SRD San Luís - Campeonato de auroras boreales.

Historias Desintegradas:

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ELECCIONES EN CHILE

Hubo elecciones en Chile y la derecha encontró todo a pedir de boca. Realizaron sus primarias en la primera vuelta y ahora rumbo a diciembre a plena sonrisa.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast