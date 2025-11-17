||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6176 DESCARGAR SHOW
El país sudamericano vota presidente con una segunda vuelta en el horizonte que enfrentará a izquierda y derecha.
Noticias Del Mundo:
Jara vs Kast a segunda vuelta - Diciembre define presidente en Chile - Victoria de Bezos sobre Elon - Sigue la campaña - Semana de la SRD San Luís - Campeonato de auroras boreales.
Historias Desintegradas:
Mi madre me balconeaba - Ignorando a la familia - Ejercicios de pronunciación - El hijo de la maestra - Disparos en Xochimilco - Puros desastre - Terremotos y festejos - Todo pastel es bienvenido - Café Popotla - Renuncié al Gym - Espectro autista - Actual en sociedad - Agotador - La obra de arte - Narco cultura - A los niños prematuros - Estudiantes del mundo - Tiempo de construcción otra vez y más...
Hubo elecciones en Chile y la derecha encontró todo a pedir de boca. Realizaron sus primarias en la primera vuelta y ahora rumbo a diciembre a plena sonrisa.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.