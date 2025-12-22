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Los líderes mundiales ya le escribieron su carta a Santa. Nosotros sabemos cómo se han comportado a lo largo del año.

Noticias Del Mundo:

Cartas de Santa Claus - El caso Epstein - Clinton en toalla - Mercosur Unión Europea - Operaron a Cristina Kirchner - Honduras sigue sin saber - Partidos penalizados - Posada en Monterrey - Carne asada regia - Feliz Bucaramanga - La mandíbula de Jake Paul.

Historias Desintegradas:

El paso del tiempo - La silla plástica - Señora preocupada – El retrato de Dorian Gray - Adolescentes - Maestra de prepa - Genética favorable - La democracia chilena - Después de Pinochet - Los giros a derecha - De Boric a Kazt - Día del termómetro - Tránsitos de México y más...

ESCRIBIENDO A SANTA CLAUS

Las cartas que los líderes mundiales le enviaron a Santa Claus.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast