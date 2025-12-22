ESCRIBIENDO A SANTA CLAUS

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Los líderes mundiales ya le escribieron su carta a Santa. Nosotros sabemos cómo se han comportado a lo largo del año.
Noticias Del Mundo:
Cartas de Santa Claus - El caso Epstein - Clinton en toalla - Mercosur Unión Europea - Operaron a Cristina Kirchner - Honduras sigue sin saber - Partidos penalizados - Posada en Monterrey - Carne asada regia - Feliz Bucaramanga - La mandíbula de Jake Paul.
Historias Desintegradas:
El paso del tiempo - La silla plástica - Señora preocupada – El retrato de Dorian Gray - Adolescentes - Maestra de prepa - Genética favorable - La democracia chilena - Después de Pinochet - Los giros a derecha - De Boric a Kazt - Día del termómetro - Tránsitos de México y más...
Las cartas que los líderes mundiales le enviaron a Santa Claus.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.