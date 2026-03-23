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Amenaza No Tan Inmediata - Podcast

Lunes 23 de marzo de 2026

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AMENAZA NO TAN INMEDIATA

Cosas realmente escandalosas que terminan bajo las alfombras de las mil declaraciones diarias.

Noticias Del Mundo:

El show de humor de Donald Trump - Crisis del estrecho de Ormúz - Aumenta el combustible - Ataques y contraataques en Oriente Medio - Los amigos de Milei - La selección argentina tiene rival - Murió Chuck Norris - El derbi de Madrid

Historias Desintegradas:

Una venta telefónica - El truco del proxy - Actualizando gatos - Ingresa Personaje - Como Beavis y Butt-head - Apellidos imposibles - Nacido para el albur - Día meteorológico mundial - Aprendan - Bolivia en el día del mar - La guerra del Pacífico y más...

AMENAZA NO TAN INMEDIATA

El show de humor de Donald Trump está en su mejor momento.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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